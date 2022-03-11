Назвали количество погибших в результате войны украинских детей

С начала вторжения в Украине погибли 78 детей. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

В Украине погибло 78 детей с начала вторжения России. Более 100 получили ранения.

Это данные по состоянию на 10 часов 11 марта. Их сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

Установить точное количество убитых и раненых жителей Мариуполя, Волновахи и Ирпеня невозможно, заявила она.

"10 марта в Броварскую больницу из Скибина Киевской области обратился отец с 15-летним сыном, которые в собственном автомобиле попали под обстрел российских боевиков. У них осколочные ранения. В Нежине Черниговской области из-за обстрела "Ураганами" повреждена 17 общеобразовательная школа, детское учебное заведение № 25 и амбулатория семейной медицины №6", – сообщила Денисова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко

Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций. Агрессор нарушает основополагающие права детей – право на жизнь и здравоохранение.

"Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации содействовать прекращению военного нападения Российской Федерации. Настаиваю, страны НАТО – закройте небо!", – подчеркнула она.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.