Назвали количество больниц и школ, разрушенных оккупантами

Оккупанты продолжают обстреливать Украину. Фото: Укринформ

В результате действий российских оккупантов в Украине повреждены 34 больницы. Некоторые из них не могут работать.

"У некоторых разрушены здания, у некоторых перебиты сети, нет водоснабжения, нет энергоснабжения, некоторые вообще не смогут работать. Поэтому это очередное нарушение Женевской конвенции, когда медицинские работники, учреждения здравоохранения не могут быть вовлечены в войну, военные конфликты. Оккупанты этим пренебрегают, сознательно нарушают все нормы конвенции и еще раз показывают, что это не армия, а террористы", – рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на телемарафоне, сообщает Gazeta.ua.

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В результате нападения российских военных 211 украинских школ разрушены или повреждены, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"На сегодняшний день наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится больше. Уже 211 школ, часть из которых полностью разрушена, часть повреждена", - отметил чиновник.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.