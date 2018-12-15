Назвали имя военного летчика, погибшего в результате крушения истребителя

Погиб майор Александр Фоменко. Фото: MilitaryArms.ru

В аварии истребителя Су-27 возле Житомира погиб начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины майор Александр Фоменко.

"Пресс-центр Командования Воздушных Сил ВС Украины сообщает: Сегодня, 15 декабря, около 15 часов на Житомирщине вблизи пгт Озерное произошла авиационная катастрофа истребителя Су-27. Самолет разбился при заходе на посадку. К сожалению, пилот погиб", - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Погибший майор Фоменко был 1975 года рождения. Служил в Вооруженных Силах с 1992 года. Военный летчик 1-го класса. Подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме Курса боевой подготовки. Участвовал в АТО в 2014 году. Женат, имеет дочь.

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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и специальная комиссия Командования Воздушных сил, специалисты авиационно-технической лаборатории. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

В Житомирской области в субботу разбился истребитель Су-27, летчик погиб. Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.