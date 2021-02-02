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вторник, 02 февраля 2021 20:27

Назвали имя поджигателя "Эпицентра". Накануне он записал видеообращение

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Назвали имя поджигателя &quot;Эпицентра&quot;. Накануне он записал видеообращение
Поджигателем "Эпицентра" оказался уроженец Первомайска 38-летний Николай Регушевский. Фото: news.pn

Поджигателем "Эпицентра" оказался уроженец Первомайска 37-летний Николай Регушевский.

Известно, что в 2019-м он развелся с женой. Женщина подала иск на взыскание алиментов. С резюме известно, что он в 2006 году закончил Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова по специальности "Судовые котлы и атомные реакторы". Ступень - специалист, инженер - механик. После университета работал на ОАО "Запорожский судостроительный-судоремонтный завод", а с 2008 года начал работать в ООО "Пелла дизайн" в городе Николаеве. В одном из резюме указано, что в 2015 году он работал ведущим инженером-конструктором в Гамбурге. Об этом сообщает Преступности.нет со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Накануне поджога злоумышленник выложил видео в интернете.

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"Меня зовут ангел смерти. Я решил сделать обращение ко всему мусульманскому миру. Кто не верит, что я ангел смерти, то вот мое родимое пятно, вот мой паспорт гражданина Украины. Я хочу рассказать о вас предыдущем правителе, у которого было прозвище Дедушка. Он так любил своих родственников, у них даже было так заведено, что они вступали в половые отношения между троюродными, двоюродными братьями, чтобы чужую кровь не пускать в семью", - рассказывал в ролике Регушевский.

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске произошел днем ​​2 февраля. Поджигателем оказался мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Полиция рассматривает все версии поджога. Информация о сообщнике пока не подтверждается.

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