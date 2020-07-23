Назвали имя и требования полтавского террориста

Полтавский террорист требует не сажать его в тюрьму. Фото: t.me/minnni_tg/2706

В сети назвали персональные данные полтавского террориста, удерживающего в заложниках начальника полтавского областного управления уголовного розыска.

Также стали известны требования похитителя, сообщает Telegram канал PavlovskyNews.

"Как сообщил достоверный источник, преступника зовут Скрипник Роман Николаевич. Он 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также принимал участие в АТО", - говорится в сообщении.

От полиции о личности террориста было известно, что ему 32 года и ранее он работал автослесарем в ангарах, у которых и произошло сегодняшнее событие. Мужчина - житель Полтавы, ранее судимый.

Как сообщает "Полтавщина" со ссылкой на реестр судебных решений, Роман Скрипник женат и имеет ребенка. Он принимал участие в АТО и в 2019 году был осужден Полтавским районным судом к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков.

"Этот реестр также содержит данные, что человек с таким же именем был осужден за кражу в декабре 2014 года. Мужчину приговорили к 3 годам условно. В феврале 2015 года его призвали на военную службу. В начале 2016 года он вышел в запас. В марте 2017-го человек с таким же именем, по решению суда, был принудительно отправлен ​​на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим". Далее, в 2019-м, был приговор за кражу и наркотики, а 1 июня 2020-го - 10,2 тыс. грн штрафа и лишение водительского удостоверения на 1 год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения", - пишет интернет-издание.

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Со ссылкой на полицию местные СМИ сообщили, что стали известны требования похитителя: он требует не сажать его в тюрьму.

Полиция в Полтаве проводит спецоперацию по задержанию преступника. Он достал гранату, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и полицейского. Инцидент произошел во время задержания лица, подозреваемого в кражах авто.