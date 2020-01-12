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воскресенье, 12 января 2020 15:56

Назвали имя задержанного по подозрению в убийстве Амины Окуевой

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Назвали имя задержанного по подозрению в убийстве Амины Окуевой
Киевлянина 56-летнего Игоря Редькина задержали по подозрению в убийстве добровольца Амины Окуевой. Фото - strana.ua

По подозрению в убийстве Амины Окуевой задержали 56-летнего Игоря Редькина.

Он гражданин Украины, ранее не судимый, проживает в Киеве, пишет "Страна".

Сообщается, что он сейчас проходит вместе с двумя подельниками по другому уголовному производству и в процессе следствия выяснилось, что его ДНК совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого убили Окуеву.

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Редькин и его подельники подозреваются в двух убийствах - руководителя компании "Caparol Украина" Павла Зможного в 2016-м и начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького. Его зарезали в прошлом году.

Банду причастных задержали в сентябре прошлого года. Однако суд не взял под стражу двух из подозреваемых, в том числе и возможного организатора банды Редькина.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года во поселке Глеваха Васильковского района Киевской области. Неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором она ехала с мужем Осмаев. В Амину попали шесть пуль. Адам получил ранения.

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