Назвали имена убитого и раненого возле супермаркета в Харькове

Во время стрельбы возле супермаркета в Харькове убили Владимира Бороха по прозвищу Тайсон. Он - правая рука заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова, известного под прозвищем Жора.
Самого Исакова госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением в грудь. Об этом сообщили в Telegram-канале "Раклы".
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"Жора с бандой сидели в кафе. И там, судя по всему, между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке", - говорится в заметке под кадром с камеры видеонаблюдения кафе.
После ранения Исаков запрыгнул в машину, сделал круг на парковке и продолжал стрелять в киллеров.
Стрельба в Харькове возле супермаркета произошла днем 25 октября. Один из мужчин скончался по дороге в больницу. Другому медики оказывают необходимую помощь.
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