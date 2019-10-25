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пятница, 25 октября 2019 15:30

Назвали имена убитого и раненого возле супермаркета в Харькове

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Назвали имена убитого и раненого возле супермаркета в Харькове
В Харькове возле супермаркета во время стрельбы погиб человек. Другой - ранен. Фото - Telegram-канале "Раклы"

Во время стрельбы возле супермаркета в Харькове убили Владимира Бороха по прозвищу Тайсон. Он - правая рука заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова, известного под прозвищем Жора.

Самого Исакова госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением в грудь. Об этом сообщили в Telegram-канале "Раклы".

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"Жора с бандой сидели в кафе. И там, судя по всему, между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке", - говорится в заметке под кадром с камеры видеонаблюдения кафе.

После ранения Исаков запрыгнул в машину, сделал круг на парковке и продолжал стрелять в киллеров.

Стрельба в Харькове возле супермаркета произошла днем ​​25 октября. Один из мужчин скончался по дороге в больницу. Другому медики оказывают необходимую помощь.

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Дата
25
октября

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