Назревает кровопролитие: вокруг аграрного кооператива продолжается противостояние

В селе Ольшанская Новоселица Киевской области бывшего руководителя СПК "Новоселицкий" Николая Мовчана обвиняют в давлении, запугивании, избиениях и доведении до самоубийства. Фото - ТСН

В Ольшанской Новоселице в Васильковском районе Киевской области продолжается противостояние части жителей села с семьей Николая Мовчана. Он - бывший руководитель сельскохозяйственного производственного коллектива "Новоселицкий".

Люди обвиняют Мовчана и его семью в давлении, запугивании и даже избиениях. Селяне напуганы и фактами самоубийств работников "Новоселицкого". За последние несколько лет 2-е охранников кооператива покончили с собой. Люди уверены: их довели, передает "5 канал".

Селяне имеют претензии к Мовчану и как к руководителю кооператива. Объясняют: бывший глава освобождал неудобных ему людей, даже учредителей предприятия. Платил маленькие зарплаты, отказывался повышать плату за аренду паев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работники фермерского хозяйства подрались с рейдерами

"Рядом село Тростинка, там по 6 тысяч гривен за гектар начисляют. Мы за 2,37 га площади имеем 7800 гривен. А должны получать где-то 12 000 за свой пай", - говорит местная Ольга Роженко.

Жителям села стало известно, что в то время, когда прежнее руководство отказывалось повышать людям зарплаты и плату за аренду паев, семья Молчанов активно покупала дорогую недвижимость в столице - 3 квартиры в течение последних 2-х лет.

Также прокрутили махинации с землей. Решением сессии Ольшанско-Новоселицкого сельского совета, где председателем является бывшая жена Николая Мовчана Людмила, должны были дать под паи 100 га земель запаса. Наделы должны были получить 60 человек. Но, по информации Госгеокадастра, эта земля находится в собственности Владислава Реуса. Обрабатывает ее агрофирма "Рассвет". Ее основательница - Татьяна Засуха, по информации местных жителей, является знакомой юриста Николая Мовчана. Переход земли сельского совета в собственность физического лица удостоверял частный нотариус Александр Бобков, который также тесно сотрудничает с Татьяной Засухой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные сожгли технику на агропредприятии

Все эти факты стали основанием для проведения собрания учредителей СПК "Новоселицкий". На них люди приняли решение сменить председателя СПК. И вместо Николая Мовчана кооператив возглавила Наталья Войтенко. Смену руководства подтвердили и в Министерстве юстиции Украины. Предыдущие руководители отказались признавать решение собрания и уже угрожают кровопролитием.

В апреле этого года возле административного здания "Новоселицкого" полиция задержала 50 мужчин с оружием, в балаклавах и камуфляже. Они пытались захватить аграрное предприятие. При себе имели документы, которые якобы удостоверяли законность их действий.