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четверг, 18 марта 2021 16:18

Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка

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Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
В селе Счастливое Херсонской области 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. Его биологические образцы были проверены молекулярно-генетической экспертизой, которая установила его причастность. Фото: t.me/mvs_ukraine

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Херсонской области до этого совершил 4 преступления.

Одно из них характеризуется особой жестокостью. Это стало известно из приговора суда от 17 августа 2000 года.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый принес щетку для чистки доильных аппаратов с целью причинения потерпевшему телесных повреждений. Подозреваемый ввел щетку в анальное отверстие потерпевшего. В результате избиения и введение чужеродного предмета потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения по критерию опасности для жизни в момент причинения", - говорится в документе.

В истории поисковых запросов на компьютере подозреваемого обнаружили многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией. А также он цеплялся к детям в селе. Об этом рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

"Как выяснилось, ранее были жалобы женщин на его поведения. В последний момент они отказывались от своих слов, потому что ж "живем в одном селе", потому что "когда выпьешь, такое бывает", - говорит Прокудин.

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Добавляет, что подозреваемый начал сотрудничать со следствием. Утверждает, что был сильно пьян. От проведения следственного эксперимента отказывается, поскольку опасается за свою жизнь из-за возможной мести односельчан.

Заключением еще одной молекулярно-генетической экспертизы подтверждено, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. Есть предварительные результаты, что в квартире, на одеяле подозреваемого, также есть ДНК Марии.

Неделю назад, 11 марта, в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову. Тело, завязанное в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка. Машу изнасиловали и задушили руками, установили эксперты. Она исчезла 7 марта, когда играла с 10-летним братом и соседскими детьми на улице. Ее круглосуточно искали около полутысячи человек.

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Дата
18
марта

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

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