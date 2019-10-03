Насильник-убийца напал на девушку: показали фото предполагаемого подозреваемого

Насильник-рецидивист напал на девушку в Киеве. Мужчину зовут Роман. Фото - facebook.com/PitBullRV

Насильник-рецидивист напал на девушку в Ровно. Мужчину зовут Роман. 2 октября 2009-го он изнасиловал и убил 12-летнюю девушку в микрорайоне "Юбилейный". За это его приговорили к 13 годам. Освободился из-под стражи на 3 года раньше по так называемому "закону Савченко".

Нападение на соседку произошло опять в том же микрорайоне - пытался изнасиловать ее и задушить. Девушку спасли прохожие, она не пострадала, сообщили в сообществе PitBull Ровно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление

"Благодаря неравнодушным прохожим, которые сообщили о криках помощи, и быстрой реакции копов, беды удалось избежать. Девушка жива, поиздеваться над ней подонок не успел. Хотя и говорил, что по завершению бесчеловечной расправы он пойдет гулять себе, а девушка уже не пойдет никуда. Романа испугали проблесковые маячки патрульного авто. Тех секунд хватило маньяку, чтобы сбежать. Он пока гуляет на свободе", - сообщили в сообществе и опубликовали приметы и фото предполагаемого преступника.

Приметы: рост около 175 см, худощавый, имеет татуировки на кистях и пальцах рук.

В Великобурлукском районе Харьковской области задержали подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки. Ими оказались местные жители 20 и 44 лет.