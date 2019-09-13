Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого

В Орджоникидзевском районном суде Харькова взяли под стражу подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы. Фото - kharkov.comments.ua

13 сентября в Орджоникидзевском районном суде Харькова избрали меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 12-летней школьницы.

34-летнего Александра Светличного арестовали на 60 суток без права на залог.

Заседание проходило в закрытом режиме. Публичным было только объявления резолютивной части решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Насильник 12-летней школьницы снял свое преступление

Подозреваемый в суде был в полицейской одежде. Как пояснили активисты общественной организации @ hunters.kharkov, другой одежды у него не было.

Добавили, что накануне подозреваемый говорил, что не помнит, как совершил преступление. Был сильно пьян. Позже "косил" под дурака: притворялся, что спит, потому будили нашатырем. И грыз зубами щеки, что пришлось вызвать стоматолога.

Подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы в Харькове задержали около 16:00 12 сентября. Напал на девушку накануне, когда она возвращалась из школы.