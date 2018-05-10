Насильника 10-летней девушки судили 5 лет

Мужчину, который длительное время насиловал свою 10-летнюю падчерицу, приговорили к 14 годам лишения свободы. Фото - РБК

Мужчину, который длительное время насиловал свою 10-летнюю падчерицу, приговорили к 14 годам лишения свободы. Такое решение вынес Подольский районный суд Киева, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Мужчина очень долгое время насиловал свою падчерицу, пользуясь ситуацией. Преступник свою вину не признавал, однако прокурором в суде полностью доказана его вина в совершении преступления", - говорится в сообщение.

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Судебный процесс над обвиняемым длился почти 5 лет.

Деснянское районное управление полиции разыскивает мужчину, который 23 марта в подъезде дома 88а по ул. Бальзака изнасиловал девочку 2007 года рождения.