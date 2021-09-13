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Насильник сбежал из зала суда

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Насильник сбежал из зала суда
Преступник сбежал из зала суда в Луцке. Фото: ТСН

В Луцке из суда сбежал 38-летний мужчина, которого подозревают в изнасиловании, проникновении в жилище и хранении оружия.

Он ушел из помещения учреждения после того, как судья объявил решение о содержании его под стражей, говорится в сюжете ТСН.

"После объявления этого постановления, обвиняемый, услышав окончательное решение, покинул самовольно зал и территорию суда. Он не был под конвоем, физически сопротивления никому не делал, просто самовольно покинул зал", - рассказал судья Вячеслав Покидюк.

Подозреваемый находился в розыске, на предыдущие судебные заседания не являлся, однако сегодня пришел самостоятельно.

Мужчина проживает в Камень-Каширском районе, ранее он уже имел проблемы с законом.

Полиция просит всех, кому известно о месте пребывания беглеца, звонить на 102.

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В Киеве милиция задержала беглеца из зала Харьковского апелляционного суда - гражданина Турции 47-летнего Демирала Низаметтина. Сообщает пресс служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчину разыскивали правоохранительные органы Германии по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

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