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четверг, 04 марта 2021 08:03

Насильник напал на школьницу в подъезде

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Насильник напал на школьницу в подъезде
В Киеве неизвестный пытался изнасиловать школьницу. Напавшего й испугали соседи. Фото: npu.gov.ua

На просп. Романа Шухевича, 26 в Днепровском районе Киева неизвестный пытался изнасиловать школьницу.

Напал в подъезде, когда девочка возвращалась из школы. Насильника спугнули соседи. Об этом сообщили представители общественной организации "Автопатруль Майдан".

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"Лысый мужчина зашел за девочкой в ​​подъезд и пытался ее раздеть. Кто-то из соседей испугал насильника, он убежал. На вид мужчине 30-40 лет, спортивного телосложения, высокий. Был одет в спортивные штаны и безрукавку красно-черных тонах", - рассказывают представители общественной организации.

Обстоятельства нападения на девочку выясняют полицейские.

В селе Полтавское Лозовского района Харьковской 13-летняя девушка отбилась от насильника. Мужчина напал, когда она ехала на велосипеде. Он остановился и толкнул ребенка руками в спину, в результате чего она упала на землю. После этого он пытался изнасиловать малолетнюю, однако испугался, что кто-то может увидеть, и отпустил ее.

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Дата
04
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