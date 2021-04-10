Насильник 1,5 ч издевался над 17-летней девушкой и нарвался на самосуд

В Деснянском районе Киева насильник напал на 17-летнюю девушку. Издевался 1,5 часа.

Местные жители поймали изверга. И до приезда полиции устроили над ним расправу. Об этом пишет dtp.kiev.ua.

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве свидетели устроили самосуд над насильником 17-летней девушки

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"В Киеве на улице Братиславской, 18Б "мужчина" поймал и полтора часа насиловал во дворе за бойлером 17-летнюю девушку. Был задержан местными жителями. Во время задержания несколько раз упал и ударился головой о бордюр", - говорится в сообщении.

До прибытия полиции насильник пришел в себя. Его отправили в следственный изолятор.

В одном из сел Коростенского района Житомирской области 28-летний мужчина изнасиловал свою 16-летнюю сестру. Мужчина был пьян. Преступление произошло у них дома.