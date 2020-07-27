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понедельник, 27 июля 2020 14:06

Нашли водителя маршрутки, который сбежал после аварии и бросил искалеченных пассажиров

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Нашли водителя маршрутки, который сбежал после аварии и бросил искалеченных пассажиров
На Днепропетровщине маршрутка слетела в кювет. 15 пассажиров травмированы, а водитель скрылся. Его нашли в Каменском через 3 суток. Фото: dp.npu.gov.ua

Полиция Днепропетровской области полиции установили местонахождение 45-летнего водителя маршрутки, который сбежал после аварии.

Мужчина скрывался более 3 дней в Каменском. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Правоохранители установили его местонахождение и вручили ему повестку о необходимости прибытия 27 июля в отделение полиции для дальнейших следственных действий. Сейчас следователями назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Именно по их результатам будет решаться вопрос о вручении водителю сообщения о подозрении", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства выясняются.

Авария произошла 23 июля около 15:30 вблизи Шульговки в Петриковском районе Днепропетровской области. Микроавтобус "Газель Рута" двигался по маршруту Каменское - ст. Чайка. Предварительно, водитель не справился с управлением. Автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся. В автобусе находилось около 20 пассажиров, 15 человек госпитализированы. Водитель скрылся.

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Дата
27
июля

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