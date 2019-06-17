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понедельник, 17 июня 2019 10:04

Нашли владельца Porsche Cayenne, что стал причиной ДТП в Ужгороде
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После того, как его фамилия была озвучена в контексте ДТП, Корсак закрыл свою страницу в социальной сети Фейсбук
Фото: zakarpattya.net.ua
После того, как его фамилия была озвучена в контексте ДТП, Корсак закрыл свою страницу в социальной сети Фейсбук
После того, как его фамилия была озвучена в контексте ДТП, Корсак закрыл свою страницу в социальной сети Фейсбук
После того, как его фамилия была озвучена в контексте ДТП, Корсак закрыл свою страницу в социальной сети Фейсбук

Владельцем автомобиля Porsche Cayenne, совершивший ДТП на Славянской набережной в областном центре Закарпатья, является Василий Корсак.

Мужчине 26 лет. Является основателем ООО "Леникор групп". Выходец из села Ганичи на Тячевщине, бывший милиционер, он сейчас зарабатывает на трудоустройстве закарпатских заробитчан - открытием рабочих виз и отправкой за границу, пишет Закарпатье онлайн.

Его часто видели за рулем этого автомобиля.

После того, как его фамилия была озвучена в контексте ДТП, В.Корсак закрыл свою стринку в социальной сети Фейсбук.

Автомобиль зарегистрирован в селе Ганичи, а номерные знаки заменены менее месяца назад.

21-летняя студентка УжНУ Иванна Костраба, которая совершила резонансную аварию за рулем автомобиля Porsche Cayenne, не имела водительского удостоверения.

На месте ДТП девушка отказалась предъявить указанное удостоверение спивробитнникам патрульной полиции, заявив, что "парень все решит" .Не свидетельствует наличие водительского удостоверения на ее имя и фамилия соответствующая официальная база данных водителей.

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Как ранее информировало Закарпатье онлайн, по неофициальной информации, в контексте указанной ДТП "засветилась" лицо работника одной из правоохранительных структур, который может иметь отношение к авто, привело к аварии.

Владелец авто присутствовал на месте ДТП, сообщил о праве собственности на авто, а потом, вечером, навещал водительницы Porsche Cayenne в больницу.

В 19:27 в полицию поступило сообщение от инспектора Управления патрульной полиции о том, что в Ужгороде по улице Славянской произошло ДТП с пострадавшими. На место аварии прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что около 19:15 21-летняя жительница Свалявы находясь за рулем авто "Porsche Cayenne", не справилась с управлением выехала на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Ford Focus", под управлением 32-летнего ужгородца.

В результате аварии, в больницу госпитализировали трех человек: 21-летнюю водитель "Porsche Cayenne", ее ровесницу жительницу с. Сторожница, которая находилась в авто в качестве пассажира, а также водителя "Ford Focus". Состояние мужчины врачи характеризуют как крайне тяжелое.

В полиции начато расследование о нарушении правила безопасности дорожного движения с пострадавшими. В ходе следствия, следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта установят все обстоятельства аварии.

21-летнюю свалявчанку задержан. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения. По делу продолжается досудебное следствие.

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