Нашли тело ветерана АТО

На Волыни покончил с собой ветеран АТО 46-летний Алексей Малоголовец. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В селе Витониж на Волыни покончил с собой ветеран АТО 46-летний Алексей Малоголовец.

Его тело нашли 29 мая. Об этом говорится на странице ОО "Рука помощи".

"Поступило очень печальное известие, в с. Витониж участник боевых действий Алексей Малоголовец покончил с собой. Очень больно, что такие молодые ребята не могут справиться с эмоциями и вот так решают свои проблемы, а еще больнее, что никого не волнует, как живут, чем живут наши защитники! Светлая и вечная память! Покойся с миром!!! Родным и близким искренние соболезнования", - говорится в публикации в Facebook.

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Алексей Малоголовец защищал Украину в 2014 году. Службу проходил вблизи Лисичанска в Луганской области, пишет местное издание "Район.Рожище".

Тело обнаружили 29 мая, но предполагают, что он совершил самоубийство несколько дней раньше. Окончательную причину и дату смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Продолжается следствие.

Прощание с АТОвцем состоится в селе Витониж 30 мая в 14:00.

В селе Мавковичи Городокского района Львовской области совершил самоубийство 32-летний ветеран боевых действий на Донбассе. Мужчина одел военную форму и повесился в своем доме. Он оставил предсмертную записку, в которой поблагодарил жену за детей.