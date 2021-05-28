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пятница, 28 мая 2021 22:20

Нашли тело украинки, которая исчезла в Турции

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Нашли тело украинки, которая исчезла в Турции

Тело пропавшей украинки Яны Кривошеи нашли в Турции.

Его обнаружили с помощью аэрофотосъемки, которую проводил разведывательный самолет жандармерии, сообщает пресс-служба Украинского портала Турции.

Женщину нашли мертвой рядом с вершиной горы Геик Сивриси.

Альпинистка Кривошея могла погибнуть, упав со скалы.

"В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей как местных, так и украинских. Однако тело удалось обнаружить только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии", - говорится в сообщении.

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Тело украинки достали со скал и направили в Институт судебной медицины. Там установят точную причину смерти.

Яна Кривошея полетела в Турцию 1 мая, одна отправилась на вершину горы Геик Сивриси. Оттуда прислала матери фото. А от 2 мая перестала выходить на связь. На 10 число у женщины был билет на обратный рейс. Но в самолет она не села и домой не вернулась. Тогда родные женщины сообщили украинскому консулу в Турции. В стране началась поисковая операция. К поискам привлекли специальный поисковый отряд жандармерии, собак-спасателей, волонтеров и дроны.

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