Нашли тело 8-летнего мальчика

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 2718
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 4725
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
6 Просмотров: 252
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 2079
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
5 Просмотров: 801
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 585
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 279
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 1548
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 738
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
6
3
5
3
5
Труп в тоннеле: задержали четвертого подозреваемого
Труп в тоннеле: задержали четвертого подозреваемого
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Вез домой пьяного отца: 11-летний мальчик погиб за рулем авто
Вез домой пьяного отца: 11-летний мальчик погиб за рулем авто
Восстановили в должности прокурора, которого пьяным поймали за рулем. Судить будут полицейского, который его задерживал
Восстановили в должности прокурора, которого пьяным поймали за рулем. Судить будут полицейского, который его задерживал
Видео
Все видео
Люди выбегали из горящего автомобиля - в Днепре ночью произошла жуткая авария
Люди выбегали из горящего автомобиля - в Днепре ночью произошла жуткая авария
Отец с 9-летним сыном погибли в поле
Отец с 9-летним сыном погибли в поле
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Без еды и туалета - украинские туристы застряли в аэропорту
Без еды и туалета - украинские туристы застряли в аэропорту
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 1233
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 954
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2367
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 324
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
суббота, 03 июля 2021 18:10

Нашли тело 8-летнего мальчика

  Комментировать
Нашли тело 8-летнего мальчика
На Полтавщине в пруду утонул 8-летний мальчик. Фото: t.me/dsns_telegram

В селе Павловка Кобеляцкой территориальной общины на Полтавщине в местном пруду утонул 8-летний мальчик.

Трагедия произошла 2 июня, тело обнаружили около 18:15, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла 9-летняя девочка, которую две недели назад вытащили из моря

"К сожалению, спасти ребенка не удалось. Врачи констатировали смерть 8-летнего местного мальчика. Для установления причины смерти ребенка тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства.

В Кривом Роге Днепропетровской области утонул 9-летний мальчик, его 5-летнего брата спасают медики. Трагедия произошла 2 июля. Известно, что ребята отдыхали на водоеме возле рынка "Терминал".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли тело 8-летнего мальчика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Мать убила четырех детей, чтобы помириться с мужем

Киевский князь уничтожил столицу хозар

Самое читаемое
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 10278
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 5967
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 5535
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 4725
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4248
Происшествия
В пруду тонули братья. 9-летний погиб, 5-летнего - спасают медики
В пруду тонули братья. 9-летний погиб, 5-летнего - спасают медики Просмотров: 180
Не от молнии: новые подробности загадочной гибели 14-летнего парня
Не от молнии: новые подробности загадочной гибели 14-летнего парня Просмотров: 621
В Киеве пьяный водитель снес ограждение и перевернулся
В Киеве пьяный водитель снес ограждение и перевернулся Просмотров: 144
В больнице с инфицированными коронавирусом пропало электричество
В больнице с инфицированными коронавирусом пропало электричество Просмотров: 126
Украинцы попали в ДТП в Польше
Украинцы попали в ДТП в Польше Просмотров: 315
Больше всего комментируют
6
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
5
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
2
"Свободная касса, вход рубль - выход десять": Сюмар назвала так называемый "закон о деолигархизации" от Зеленского самой большой коррупционной схемой
Голосов: 243
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть