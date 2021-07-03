Нашли тело 8-летнего мальчика

На Полтавщине в пруду утонул 8-летний мальчик. Фото: t.me/dsns_telegram

В селе Павловка Кобеляцкой территориальной общины на Полтавщине в местном пруду утонул 8-летний мальчик.

Трагедия произошла 2 июня, тело обнаружили около 18:15, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"К сожалению, спасти ребенка не удалось. Врачи констатировали смерть 8-летнего местного мальчика. Для установления причины смерти ребенка тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства.

В Кривом Роге Днепропетровской области утонул 9-летний мальчик, его 5-летнего брата спасают медики. Трагедия произошла 2 июля. Известно, что ребята отдыхали на водоеме возле рынка "Терминал".