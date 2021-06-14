Нашли тела пропавших 16-летних товарищей - СМИ

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В Тернопольской области 13 июня нашли мертвыми 16-летних Игоря Сюсяйло и Петра Харука, которые исчезли во время рыбалки. Их искали три дня.

Тело Игоря нашли местные в Днестре возле села Устечко. Информацию подтвердил староста общины Игорь Туклинович, передает "20 минут".

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Тело Петра якобы нашли рыбаки в Днестре у Залещиков. Эта информация проверяется.

Ребята исчезли в ночь на 11 июня. Они рыбачили с лодки на реке Днестр вблизи села Устечко Чертковского района. Перестали отвечать на телефонные звонки от родных ориентировочно в 3:00. Во время поисков на берегу Днестра нашли одежду пропавших ребят. Лодку прибило к берегу почти в 6 км от места, откуда подростки отправились на рыбалку.