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среда, 22 января 2020 12:38

Нашли с перерезанным горлом и улыбкой: подробности убийства военного

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Нашли с перерезанным горлом и улыбкой: подробности убийства военного
В Виннице убили бойца полка "Азов" 36-летнего Максима Трикоза с позывным "Войдан". Фото - azov.org.ua

Бойца полка "Азов", которого убили в Виннице, звали Максим Трикоз. Имел позывной "Войдан", ему было 36 лет.

Мужчину нашли с перерезанным горлом и улыбкой недалеко от дома, в котором проживал. Лицо было сильно изуродовано, а на "теле не было живого места", сообщает 33kanal.

Трикоз проживал в доме на 4-м этаже в собственной квартире один. Иногда к нему приходил в гости какой-то незнакомец. Возле подъезда камер нет, поэтому погибшего мужчину зафиксировали те, что на соседней новостройке.

"На них видно, Трикоз идет сам в сторону посадки. Скорее всего, его ждали. Удары наносились именно с целью мгновенной ликвидации, а не запугивание или травмирования. Об этом свидетельствует характер повреждений горла - 3 ножевых удара и в области сердца - 1 удар. Тело жертвы нашли недалеко от улицы Андрея Шептицкого, в безлюдном месте, куда ведет грунтовая дорога. Рядом строится новая церковь", - рассказали местные.

В пресс-службе "Азова" рассказали, что Трикоз вступил в полк в 2015 году.

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"Как человек, был харизматичным, культурным и высокоинтеллектуальным, спокойным, корректно решал конфликтные ситуации. Свободное время Максим проводил за чтением или занятиями спортом, а во время отпусков предпочитал культурный отдых и путешествиям по Украине", - отметили в "Азове".

Руководитель областной организации "Национального корпуса" Игорь Княжанский рассказал, что Трикоз ранее жил в Санкт-Петербурге, имел жилье и работал в "Газпроме" программистом. В винницкой квартире бывал не так часто из-за занятости, подробности его личной жизни неизвестны.

"Убийством все мы удивлены, потому что Максим врагов не имел. А засылать какую-то группу из России для его ликвидации вряд ли смогли бы, он не был столь известной и опасной фигурой. Хотя и эту версию не стоит исключать. В квартире правоохранители тоже ничего не нашли подозрительного. Тело воина пока в морге, где именно его будут хоронить - еще не решили", - рассказал он.

Пока полицейским не удалось выйти на след преступника.

Убийство произошло около полуночи 13 января. Погибший не имел при себе никаких документов. Оперативники подтвердили - смерть была насильственная. В тот же день установили личность потерпевшего. Им оказался 36-летний гражданин России, который последние несколько лет проживал в этом же районе в собственной квартире.

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