Нашли оружие и "товара" на 1 млн грн: военные продавали наркотики

В Житомире твое военнослужащих изготавливали и продавали наркотики.

Во время обысков у них нашли "товар" на 1 млн грн, сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

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Фото: zt.npu.gov.ua

"10 января, полицейские при поддержке спецназа ТОР задержали трех злоумышленников. Один из них оказал сопротивление работникам полиции. К организации незаконной деятельности причастны военнослужащие одного из разведывательных батальонов Житомирской области. Они наладили изготовление, хранение и транспортировку наркотических веществ. Реализовывали "товар" преимущественно на Житомирщине и на Востоке Украины", - сказано в сообщении.

Во время обысков полицейские изъяли у наркодельцов не только "товар", но и оружие и деньги. Теперь им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Во Львове задержали партию героина весом более 1 т и стоимостью 2,3 млрд грн. Офис генпрокурора сообщил, что наркотики контрабандой ввезли в Украину из Пакистана в декабре 2020 года через порт "Южный" в Одессе. Под видом пищевой продукции героин перевезли на Западную Украину. Там должны переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз.