В Украину ввезли тонну героина

Во Львове задержали партию героина весом более 1 тонны и стоимостью 2,3 млрд грн.
Офис генпрокурора сообщил, что наркотики контрабандой ввезли в Украину из Пакистана в декабре 2020 году через порт "Южный" в Одессе.
Под видом пищевой продукции героин перевезли на Западную Украину. Там должны переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз.
СБУ заявила, что провела длительную многоходовую спецоперацию. Наркотик в Украину ввезли граждане Турции.
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Во Львове во время фасовки наркотиков в арендованных складах задержали трех иностранцев. Арестовали гражданина Турции. Он оказался одним из организаторов наркотрафика.
В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в Евросоюз более 45 кг кокаина из одной из стран Южной Америки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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