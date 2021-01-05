В Украину ввезли тонну героина

Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове задержали партию героина весом более 1 тонны и стоимостью 2,3 млрд грн.

Офис генпрокурора сообщил, что наркотики контрабандой ввезли в Украину из Пакистана в декабре 2020 году через порт "Южный" в Одессе.

Под видом пищевой продукции героин перевезли на Западную Украину. Там должны переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз.

СБУ заявила, что провела длительную многоходовую спецоперацию. Наркотик в Украину ввезли граждане Турции.

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Во Львове во время фасовки наркотиков в арендованных складах задержали трех иностранцев. Арестовали гражданина Турции. Он оказался одним из организаторов наркотрафика.

В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в Евросоюз более 45 кг кокаина из одной из стран Южной Америки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.