Нашли мертвыми девятилетних товарищей, которых искали всю ночь

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В плавнях Каменского водохранилища реки Днепр в Полтавской области нашли мертвыми девятилетних товарищей из села Каменные Потоки 21 февраля.

Ребята исчезли накануне. Их искали всю ночь, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"После непрерывных поисков около 9 утра их тела нашли. Об исчезновении детей накануне около 22 часов в полицию обратились их родители. Сообщили, что дети около 14:00 ушли гулять и не вернулись", - рассказали в полиции.

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К поисковой работе привлекли весь личный состав Кременчугского райуправления, наряды патрульной полиции, кинологов, военнослужащих Национальной гвардии, работников ГСЧС, представителей общественности и родственников детей.

"Полицейские нашли очевидца, который видел мальчиков на водоеме. Впоследствии, при обследовании прибрежной зоны Днепра и льда, обнаружили ледовую пробоину, а рядом с ней - детскую шапку, которую узнал родственник одного из мальчиков. К сожалению, предположения о возможной трагедии подтвердились - водолазы подняли на берег тела", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии устанавливается полицией.

В селе Залески Ковельського района на Волыни на водоеме под лед провалились трое мальчиков младшего школьного возраста. Один погиб. Известно, что погибшему было 7 лет. Двух его товарищей доставили в Ратновскую районную больницу. Дети 2012 и 2011 года рождения.