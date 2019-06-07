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пятница, 07 июня 2019 18:27

Нашли мертвым пропавшего без вести молодого человека

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Нашли мертвым пропавшего без вести молодого человека
Молодой человек умер при невыясненных обстоятельствах Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Сегодня в 15:00 во Львове нашли пропавшего без вести парня, который 3 июня вышел из дома и не вернулся.

Молодой человек умер при невыясненных обстоятельствах, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook

Руминський Олег Александрович родился 2 января 1994 года. Жил в пгт Большой Любинь Городокского района Львовской области.

Причины смерти парня устанавливает полиция Лвовской области.

30 мая утром в Полтаве возле Приречного парка обнаружили тело повешенного мужчины. Им оказался пропавший 22 мая студент ПУЕТу.

Об этом Gazeta.ua рассказал руководитель отдела коммуникации полиции №1 Владимир Пасичко.

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Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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