Нашли мертвым пропавшего без вести молодого человека

Молодой человек умер при невыясненных обстоятельствах Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Сегодня в 15:00 во Львове нашли пропавшего без вести парня, который 3 июня вышел из дома и не вернулся.

Молодой человек умер при невыясненных обстоятельствах, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook

Руминський Олег Александрович родился 2 января 1994 года. Жил в пгт Большой Любинь Городокского района Львовской области.

Причины смерти парня устанавливает полиция Лвовской области.

30 мая утром в Полтаве возле Приречного парка обнаружили тело повешенного мужчины. Им оказался пропавший 22 мая студент ПУЕТу. Об этом Gazeta.ua рассказал руководитель отдела коммуникации полиции №1 Владимир Пасичко.