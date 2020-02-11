Нашли мертвым мужчину, пропавшего после ссоры с односельчанином

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В пруду в селе Красное Обуховского района на Киевщине нашли тело 60-летнего мужчины.

Был в розыске почти неделю. Ушел в неизвестном направлении после ссоры с односельчанином, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На поиски мужчины, которые продолжались почти неделю, были привлечены полицейские патрули, кинологи, общественность. Во время отслеживания камер видеонаблюдения установили, что мужчина сам пошел в направлении местного водоема. На этом этапе к поискам присоединились водолазы. В сложных погодных условиях, подо льдом, им удалось отыскать тело разыскиваемого человека", - говорится в сообщении.

Для установления причин смерти тело пенсионера направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Пропавшего 20-летнего Тараса Коваля из села Билобожица Чертковского района на Тернопольщине нашли мертвым в Киеве. Тарас был студентом. Учился в Ивано-Франковском медицинском университете. 3 февраля вышел из дома и не вернулся. Был в розыске.