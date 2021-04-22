Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения

Сегодня, 22 апреля, в озере в Тяжиловском микрорайоне Винницы нашли мертвым 23-летнего Михаила Зубчука. Его 12 дней искали полицейские, спасатели, нацгвардейцы, волонтеры, родные и друзья.

Фото: vn.npu.gov.ua

Около 16: 40 тело мужчины достали из трехметровой глубины озера спасатели. Мобильный телефон, деньги и личные вещи были при нем, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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При осмотре тела погибшего с привлечением судебно-медицинского эксперта признаков насильственной смерти не обнаружено.

Судебно-медицинская экспертиза установит причину его смерти.

Винниччанин Михаил Зубчук исчез в ночь на 11 апреля, когда возвращался с дня рождения. Был в компании трех девушек, с которыми на такси должен был ехать домой. Но внезапно развернулся в противоположную сторону и просто побежал прочь. На камерах наблюдения видно, как он бежит по аллее и исчезает в темноте. Мать Надежда Лукаш говорила, уйти из дома добровольно сын не мог. Потому что она борется с онкологией и нуждается в уходе, а он ее единственный и заботливый сын.