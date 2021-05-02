Нашли мертвым человека, которого искали с 10 апреля

 
Ексклюзивы
1/5
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1017
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 567
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 396
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2079
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 585
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3105
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 927
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
4 Просмотров: 360
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
Просмотров: 9468
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Просмотров: 198
Фото
Все фото
4
4
8
6
5
&quot;Каждому по заслугам его&quot; - в канаве нашли мертвого военного с запиской
"Каждому по заслугам его" - в канаве нашли мертвого военного с запиской
Выпивали и снимали: появилось видео развлечений компании с Infiniti перед смертельной ДТП
Выпивали и снимали: появилось видео развлечений компании с Infiniti перед смертельной ДТП
Центр Одессы взяли под усиленную охрану: показали фото и видео
Центр Одессы взяли под усиленную охрану: показали фото и видео
Полсотни человек погибли в центре города
Полсотни человек погибли в центре города
Легковушка лоб в лоб столкнулся с автобусом: кадры смертельного ДТП
Легковушка лоб в лоб столкнулся с автобусом: кадры смертельного ДТП
Видео
Все видео
Мужчина более двух лет насиловал падчерицу
Мужчина более двух лет насиловал падчерицу
Женщина нашла в доме замученную соседку
Женщина нашла в доме замученную соседку
Схватила за волосы: учительница агрессивно "воспитывала" школьника
Схватила за волосы: учительница агрессивно "воспитывала" школьника
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
Подросток брызнул в учительницу из газового баллончика: что говорят в школе
Подросток брызнул в учительницу из газового баллончика: что говорят в школе
Интервью
1/5
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 567
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 387
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2079
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3105
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 927
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
1 Просмотров: 792
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
воскресенье, 02 мая 2021 19:20

Нашли мертвым человека, которого искали с 10 апреля

  Комментировать
Нашли мертвым человека, которого искали с 10 апреля
Ярослава Пурик нашли мертвым. Фото: "24 Канал"

В Днепропетровской области возле поселка Орель Царичанского района в реке нашли тело 23-летнего мужчины.

Его разыскивали с 10 апреля, пишет "Днепр оперативный".

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщило, что тело обнаружили днем в субботу, 1 мая. Оно было в 3 м от берега. Спасателей вызвали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В доме сгорела мать с 4-летней дочерью

Погибшим оказался 23-летний Ярослав Пурик.

В Новгороде-Северском Черниговской области в водоеме нашли тело 7-летнего мальчика. О розыске ребенка объявили в соцсетях

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли мертвым человека, которого искали с 10 апреля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

Полсотни человек погибли в центре города

Самое читаемое
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
9
 Просмотров: 15958
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 9100
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере Просмотров: 8820
Народные приметы Страстной субботы: что сегодня нельзя делать
Народные приметы Страстной субботы: что сегодня нельзя делать Просмотров: 8064
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
7
 1 Просмотров: 5472
Происшествия
Задержали насильника 15-летней
Задержали насильника 15-летней Просмотров: 414
"Каждому по заслугам его" - в канаве нашли мертвого военного с запиской
"Каждому по заслугам его" - в канаве нашли мертвого военного с запиской
4
 Просмотров: 936
Легковушка BMW сорвалась со скалы вблизи Днестра
Легковушка BMW сорвалась со скалы вблизи Днестра 1 Просмотров: 459
Гостили у родителей погибшей: новые подробности смертельного ДТП с Infinity в Киеве
Гостили у родителей погибшей: новые подробности смертельного ДТП с Infinity в Киеве Просмотров: 819
Загадочное отравление семьи и медиков: что говорят полиция и спасатели
Загадочное отравление семьи и медиков: что говорят полиция и спасатели Просмотров: 1530
Больше всего комментируют
5
Боррель назвал санкции России против политиков ЕС неприемлемыми
3
Ликвидировали террориста №1
2
"Говорите: венгры - наши друзья" - скандальный Тищенко устроил "шоу" на таможне
1
Нацисты уничтожили всех евреев в городе
1
Антоненко может получить компенсацию за время содержания под стражей - министр
Голосов: 646
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть