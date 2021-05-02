Нашли мертвым человека, которого искали с 10 апреля

Ярослава Пурик нашли мертвым. Фото: "24 Канал"

В Днепропетровской области возле поселка Орель Царичанского района в реке нашли тело 23-летнего мужчины.

Его разыскивали с 10 апреля, пишет "Днепр оперативный".

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщило, что тело обнаружили днем в субботу, 1 мая. Оно было в 3 м от берега. Спасателей вызвали полицейские.

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Погибшим оказался 23-летний Ярослав Пурик.

В Новгороде-Северском Черниговской области в водоеме нашли тело 7-летнего мальчика. О розыске ребенка объявили в соцсетях