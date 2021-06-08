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вторник, 08 июня 2021 14:47

Нашли мертвым 8-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки
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В Покрове Днепропетровской области нашли мертвым пропавшего 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича. Исчез во время прогулки 2 июня
Фото: dp.npu.gov.ua
В Покрове Днепропетровской области нашли мертвым пропавшего 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича. Исчез во время прогулки 2 июня
В Покрове Днепропетровской области нашли мертвым пропавшего 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича. Исчез во время прогулки 2 июня

В Покрове Днепропетровской области нашли мертвым пропавшего 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича.

Кинолог со служебной собакой обнаружил тело парня в канализационном коллекторе недалеко от места проживания, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся. На розыск ребенка ориентировали все службы полиции - ювенальных полицейских, кинологов, превентивных сотрудников и волонтеров. Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок. К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильтом. По вещам ребенка служебный пес взял след от дома, где жил мальчик, и привел к канализационному коллектору. Там и обнаружили тело ребенка", - рассказали в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

Следователи открыли уголовное производство.

В Новгороде-Северском Черниговской области нашли тело 7-летнего мальчика. Исчез, когда был дома с бабушкой и дедом, пока мать была на работе. Затем ребенка нашли мертвым в канаве под мостиком.

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Дата
08
июня

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