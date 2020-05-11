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понедельник, 11 мая 2020 12:32

Нашли мертвой женщину, которая работала на круизном лайнере

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Нашли мертвой женщину, которая работала на круизном лайнере
Тело украинки нашли в Роттердаме. Фото: Bahnfrend

В городе Роттердам в Нидерландах нашли тело 39-летней украинки.

Она была в составе экипажа круизного судна Regal Princess, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "РБК-Украина".

Тело умершей было в воде за бортом судна.

"По предварительной информации местной полиции, смерть наступила в результате самоубийства. Тело погибшей доставлено в местный морг. Родственники умершей уведомлены о факте смерти", - говорится в сообщении.

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Посольство Украины в Нидерландах поддерживает связь с полицией, медицинским учреждением и готовит перевозки тела погибшей в Украину.

В выгребной яме одного из общественных туалетов Мариуполя нашли мертвую женщину. Причину и обстоятельства происшествия устанавливают соответствующие специалисты.

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