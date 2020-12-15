Нашли мертвой женщину, которая исчезла 2 месяца назад по дороге от брата

В Золочевском районе Львовской области обнаружили мертвой 61-летнюю женщину, которая исчезла 16 октября. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В Золочевском районе Львовской области обнаружили мертвой 61-летнюю Дарию из села Теребежи Бугского района.

Женщина исчезла 16 октября. Она гостила у своей семьи в селе Побич на Золочевщине. Вышла из дома брата, возвращалась домой через лес и потерялась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"К поискам привлекались сотрудники территориальных отделов полиции, кинологи, военнослужащие, охотники и неравнодушные граждане. Женщину удалось найти. Но уже мертвой - в лесном массиве, в 5 километрах от дома родственника, где ее видели в последний раз", - сказано в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти женщины.

В Тернополе нашли мертвым 21-летнего Юрия Зайкова. Он родом из города Волочиск Хмельницкой области. Учился на 4-м курсе Тернопольского учебно-научного института международных отношений им. Б. Гаврилишина. Не выходил на связь с родными от 10 декабря.