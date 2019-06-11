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вторник, 11 июня 2019 20:10

Нашли крупнейший в Украине тайник с боеприпасами

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В Ровенской области нашли крупнейший в Украине схрон боеприпасов.

Взрывчатку обнаружили в крестьянском саду, передает полиция.

Полицейские говорят, что такого количества взрывчатки не находили в схронах даже на Донбассе.

Тайник нашли в ходе обыска возле одного из домов в селе Сеянцы Острожского района. В село нужно было добираться несколько километров по грунтовой дороге. Боеприпасы были закопаны на глубине 1,5 м.

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Автор: Полиция
  На Ровенщине нашли тайник с боеприпасами
На Ровенщине нашли тайник с боеприпасами

"В схроне хранилось 109 корпусов гранат РГД-5, 39 - корпусов гранат Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ-22 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 мм и один - калибра 9 мм", - отмечает пресс-служба полиции.

Выяснили, что в доме проживает 45-летний мужчина. К уголовной ответственности он раньше не привлекался. Характеризируется положительно. Дом принадлежит его матери.

Мужчину не задерживали. Все изъятое полиция обещает направлять для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

Автор: Полиция
  На Ровенщине нашли тайник с боеприпасами
На Ровенщине нашли тайник с боеприпасами

7 июня боеприпасы и элементы винтовки правоохранители нашли в гараже жителя поселка Машевка Полтавской области. Об этом сообщили в управлении полиции в Полтавской области.

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Дата
11
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