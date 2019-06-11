Нашли крупнейший в Украине тайник с боеприпасами

В Ровенской области нашли крупнейший в Украине схрон боеприпасов.
Взрывчатку обнаружили в крестьянском саду, передает полиция.
Полицейские говорят, что такого количества взрывчатки не находили в схронах даже на Донбассе.
Тайник нашли в ходе обыска возле одного из домов в селе Сеянцы Острожского района. В село нужно было добираться несколько километров по грунтовой дороге. Боеприпасы были закопаны на глубине 1,5 м.
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"В схроне хранилось 109 корпусов гранат РГД-5, 39 - корпусов гранат Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ-22 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 мм и один - калибра 9 мм", - отмечает пресс-служба полиции.
Выяснили, что в доме проживает 45-летний мужчина. К уголовной ответственности он раньше не привлекался. Характеризируется положительно. Дом принадлежит его матери.
Мужчину не задерживали. Все изъятое полиция обещает направлять для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.
7 июня боеприпасы и элементы винтовки правоохранители нашли в гараже жителя поселка Машевка Полтавской области. Об этом сообщили в управлении полиции в Полтавской области.
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