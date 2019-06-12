Нашли кости, которые могут принадлежать сожженной 5-летней девочке

В Житомирской области правоохранители на дне реки нашли останки, похожие на кости 5-летней Дарьи Макарчук, которую родители убили в августе 2018 года. Фото - facebook.com/zhytomyr.police

В реке в селе Листвин Овручского района Житомирской области нашли кости. Они могут принадлежать убитой 5-летней Дарье Макарчук.

Останки ребенка искали в течение нескольких последних дней, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В течение нескольких последних дней на реке продолжались поисковые мероприятия. С помощью техники было изменено русло реки, чтобы полицейские и спасатели исследовали илистое дно. В результате были обнаружены и изъяты отдельные фрагменты, которые внешне похожи на кости", - сказано в сообщении.

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Останки направили на экспертизу, которая установит, принадлежали ли они ребенку. Следственные мероприятия продолжаются.

Королевский районный суд Житомира арестовал на 2 месяца 41-летнюю Елену Клусенко и 50-летнего Павла Макарчука. В августе прошлого года они убили и сожгли дочь 5-летнюю Дарью. Останки выбросили в реку в селе Листвин Овручского района Житомирской области. Полицейским об убийстве рассказал старший сын Елены.