Нашли кости, которые могут принадлежать сожженной 5-летней девочке

 
Ексклюзивы
1/5
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 5382
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 603
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 1854
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 603
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2502
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4932
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 441
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1962
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4654
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43716
Фото
Все фото
5
12
3
3
9
Африканцы-нелегалы ​​занимались лесопереработкой под Киевом
Африканцы-нелегалы ​​занимались лесопереработкой под Киевом
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Школьный автобус врезался в фуру
Школьный автобус врезался в фуру
Мужчина поджег чужое авто и не смог объяснить причину
Мужчина поджег чужое авто и не смог объяснить причину
В гидрантах не было давления: подробности масштабного пожара в Одесской психбольнице
В гидрантах не было давления: подробности масштабного пожара в Одесской психбольнице
Видео
Все видео
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Судят женщину за убийство троих собственных детей
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы
Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы
Горящую Одесскую психбольницу засняли с дрона
Горящую Одесскую психбольницу засняли с дрона
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2898
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5085
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1377
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
среда, 12 июня 2019 14:58

Нашли кости, которые могут принадлежать сожженной 5-летней девочке

  Комментировать
Нашли кости, которые могут принадлежать сожженной 5-летней девочке
В Житомирской области правоохранители на дне реки нашли останки, похожие на кости 5-летней Дарьи Макарчук, которую родители убили в августе 2018 года. Фото - facebook.com/zhytomyr.police

В реке в селе Листвин Овручского района Житомирской области нашли кости. Они могут принадлежать убитой 5-летней Дарье Макарчук.

Останки ребенка искали в течение нескольких последних дней, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В течение нескольких последних дней на реке продолжались поисковые мероприятия. С помощью техники было изменено русло реки, чтобы полицейские и спасатели исследовали илистое дно. В результате были обнаружены и изъяты отдельные фрагменты, которые внешне похожи на кости", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приемные родители сожгли тело дочери в металлическом контейнере

Останки направили на экспертизу, которая установит, принадлежали ли они ребенку. Следственные мероприятия продолжаются.

Королевский районный суд Житомира арестовал на 2 месяца 41-летнюю Елену Клусенко и 50-летнего Павла Макарчука. В августе прошлого года они убили и сожгли дочь 5-летнюю Дарью. Останки выбросили в реку в селе Листвин Овручского района Житомирской области. Полицейским об убийстве рассказал старший сын Елены.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли кости, которые могут принадлежать сожженной 5-летней девочке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Полиция разогнала в Праге конгресс с участием украинцев

Снаряд расколол пополам шлем военачальници

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 80040
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 1 Просмотров: 59780
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 59350
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
12
 1 Просмотров: 29999
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 29829
Происшествия
Стрелял в своем дворе: 12-летнего парня подстрелил сосед
Стрелял в своем дворе: 12-летнего парня подстрелил сосед Просмотров: 243
На Полтавщине загорелся автобус с 25-ю пассажирами - фото
На Полтавщине загорелся автобус с 25-ю пассажирами - фото Просмотров: 513
Чиновники с полицейскими требовали у мужчины $500 тыс.
Чиновники с полицейскими требовали у мужчины $500 тыс. Просмотров: 1692
Гибель 5 человек на Закарпатье: опровергли информацию о лесорубах
Гибель 5 человек на Закарпатье: опровергли информацию о лесорубах Просмотров: 1215
На Волыни отравились 13 человек
На Волыни отравились 13 человек Просмотров: 171
Больше всего комментируют
38
Партии показали первые десятки своих списков
24
Нардеп от "Батькивщины" возглавил Службу внешней разведки
21
Тимошенко показала пополнение в семье
19
Ярош вступился за Зеленского
10
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
Голосов: 189
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua