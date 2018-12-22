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суббота, 22 декабря 2018 16:24

Нашли емкость с человеческими скелетами

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Нашли емкость с человеческими скелетами
Человеческие скелеты были в металлической емкости, закопанной на глубине около двух метров. Фото: images.unian.net

В Суворовском районе Одессы под землей обнаружили емкость с двумя человеческими скелетами.

Останки людей нашли на улице Песочной, у частного жилого дома, во время проведения земляных работ. Человеческие скелеты были в металлической емкости, закопанной на глубине около двух метров, - сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

"По словам владельцев дома, эту своего рода цистерну они хранили для солярки, но забыли о ней, и много лет ею не пользовались", - сообщили в главке.

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По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти (переломов и т.п.) эксперты не обнаружили. В настоящее время пол погибших установить не удалось - тела пролежали под землей, как предполагается, 15-20 лет. Скелеты направили на экспертизу.

По факту открыли уголовное производство об умышленном убийстве с предыдущей отметкой "несчастный случай". Дальнейшее процессуальное решение примут после получения результатов экспертизы. Также сейчас принимают меры по установлению личностей погибших и другие.

В британском графстве Йоркшир археологи обнаружили необычное захоронение.Исследование останков привело ученых к выводу, что современники считали усопшего вампиром.

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22
декабря

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