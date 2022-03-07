"Наша артиллерия бьет без промаха": оккупанты покинули технику и разбежались

В сети появилось видео, на котором видны последствия обстрелов нашей артиллерии по вражеской технике.

"Николаевская область. Десантники российского агрессора просто скрылись. Новые трофеи украинских защитников", говорится в сообщении.

"В поле просто оставили технику и свалили", комментирует голос за кадром.

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Наша артиллерия бьет без промаха.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.