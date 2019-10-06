Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1566
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 432
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1341
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 3951
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1422
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 14707
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5823
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 540
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
7 Просмотров: 3474
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3168
Фото
Все фото
4
3
12
4
5
Взял у родителей авто без разрешения: подросток совершил смертельную аварию
Взял у родителей авто без разрешения: подросток совершил смертельную аварию
На Тернопольщине неуправляемый грузовик создала 2 ДТП: есть погибшие
На Тернопольщине неуправляемый грузовик создала 2 ДТП: есть погибшие
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Молодежь перекрыла центральную дорогу в Полтаве
Молодежь перекрыла центральную дорогу в Полтаве
&quot;Фрагменты тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Фрагменты тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
Видео
Все видео
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
Под Киевом избили и выбросили на обочине мужчину
Под Киевом избили и выбросили на обочине мужчину
В Киеве столкнулись сразу 5 автомобилей: показали видео
В Киеве столкнулись сразу 5 автомобилей: показали видео
16-летний парень устроил смертельную аварию
16-летний парень устроил смертельную аварию
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5823
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1053
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 756
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 октября 2019
Просмотров: 45
Український футбол – це інший вид спорту
У театрах на Бродвеї успішні вистави йдуть місяцями, а найкращі – роками. І щовечора публіка, яка дорого заплатила за квитки, бачить на сцені ...
воскресенье, 06 октября 2019 11:36

Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство

  Комментировать
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Владелица магазина обвинила девушку в исчезновении 7000 гривен. Фото: скрин из видео

В городе Тульчин Винницкой области нашли повешенной в съемной квартире 22-летнюю девушку.

Тело обнаружил родной брат погибшей, сообщает ТСН.

Анастасия воспитывала бабушка, родителей еще при рождении лишили родительских прав. После обучения девушка пошла работать продавщицей женской одежды. Последние дни родном рассказывала о проблемах на работе.

"Она говорит: у меня неприятности с хозяйкой, она меня грузит, я ей ничего не вина. В тот день у нее была ревизия", - рассказала бабушка Таисия Паламаренко.
По словам женщины, за день до смерти к родственникам Насти приезжала владелица магазина и требовала вернуть 7000 гривен, которых недосчитались в ходе ревизии.

"Прибежала ночью, начала толочь в окна, говорить 7200, а уже 4800", - говорит бабушка погибшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли на ручке двери: 9-летняя девочка покончила с собой

Владелица магазина с журналистами встречаться отказалась. По телефону подтвердила, что из кассы действительно исчезло 7 тыс гривен, и она дала Насте несколько дней, чтобы та вернула эти деньги.

"Мне жаль молодого ребенка, ушла неизвестно за что. Я своей вины не чувствую, я ни в чем не виновата. Вы проверьте ее кредитную карту. Может, у нее проблемы были на любовном", - предполагает владелица магазина Татьяна Перенчук.

В полиции дело квалифицировали, как убийство с пометкой "самоубийство".

В Киеве в многоэтажке на улице Новополевой, 97а повесился 21-летний мужчина. Тело сына в петле между 6-м и 7-м этажами нашел отец.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

В кабаре курили опиум, пили абсент и танцевали канкан

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
32
 Просмотров: 59558
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
 4 Просмотров: 33364
&quot;Всегда это делала&quot;: Даша Астафьева засветила голую грудь
"Всегда это делала": Даша Астафьева засветила голую грудь
4
 Просмотров: 30313
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 27066
Какую зарплату хотят украинцы: исследование
Какую зарплату хотят украинцы: исследование Просмотров: 15219
Происшествия
В Днепре из-за угрозы обрушения общежития эвакуировали несколько сотен студентов
В Днепре из-за угрозы обрушения общежития эвакуировали несколько сотен студентов
6
 Просмотров: 234
Взял у родителей авто без разрешения: подросток совершил смертельную аварию
Взял у родителей авто без разрешения: подросток совершил смертельную аварию
4
 Просмотров: 1359
В квартире произошел взрыв - есть погибшие
В квартире произошел взрыв - есть погибшие Просмотров: 720
На Тернопольщине неуправляемый грузовик создала 2 ДТП: есть погибшие
На Тернопольщине неуправляемый грузовик создала 2 ДТП: есть погибшие
3
 Просмотров: 1674
Руководитель конвертационного центра платил взятки сотруднику СБУ
Руководитель конвертационного центра платил взятки сотруднику СБУ Просмотров: 405
Больше всего комментируют
5
Украинские власти собираются восстановить железную дорогу с ОРДЛО
4
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
4
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате
3
В Житомире произошли столкновения между полицией и активистами
2
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
Голосов: 1428
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua