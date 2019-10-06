Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство

Владелица магазина обвинила девушку в исчезновении 7000 гривен. Фото: скрин из видео

В городе Тульчин Винницкой области нашли повешенной в съемной квартире 22-летнюю девушку.

Тело обнаружил родной брат погибшей, сообщает ТСН.

Анастасия воспитывала бабушка, родителей еще при рождении лишили родительских прав. После обучения девушка пошла работать продавщицей женской одежды. Последние дни родном рассказывала о проблемах на работе.

"Она говорит: у меня неприятности с хозяйкой, она меня грузит, я ей ничего не вина. В тот день у нее была ревизия", - рассказала бабушка Таисия Паламаренко.

По словам женщины, за день до смерти к родственникам Насти приезжала владелица магазина и требовала вернуть 7000 гривен, которых недосчитались в ходе ревизии.

"Прибежала ночью, начала толочь в окна, говорить 7200, а уже 4800", - говорит бабушка погибшей.

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Владелица магазина с журналистами встречаться отказалась. По телефону подтвердила, что из кассы действительно исчезло 7 тыс гривен, и она дала Насте несколько дней, чтобы та вернула эти деньги.

"Мне жаль молодого ребенка, ушла неизвестно за что. Я своей вины не чувствую, я ни в чем не виновата. Вы проверьте ее кредитную карту. Может, у нее проблемы были на любовном", - предполагает владелица магазина Татьяна Перенчук.

В полиции дело квалифицировали, как убийство с пометкой "самоубийство".

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