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четверг, 03 октября 2019 09:46

В Киеве на лестнице многоэтажки отец нашел сына в петле

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В Киеве на лестнице многоэтажки отец нашел сына в петле
В Киеве на лестнице в многоэтажке повесился 21-летний мужчина. Фото - dnepr.info

Утром 3 октября в Киеве в многоэтажке по ул. Новополевой, 97а повесился 21-летний мужчина.

Тело сына в петле между 6 и 7 этажами нашел отец, когда около 6 утра вышел покурить, сообщает Информатор.

Известно, что еще ночью мужчина пообщался с родителями, а после этого ушел из квартиры.

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При осмотре тела нашли предсмертную записку. Что именно было в ней написано, выяснить не удалось.

Обстоятельства и причины самоубийства устанавливают следователи.

В одном из сел Онуфриевского района Кировоградской области 10-летний парень покончил с собой. В петле его на балке под навесом дома нашла мать.

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Дата
03
октября

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