"Нас здесь ненавидят все и проклинают" - опубликовали переписку российского военного

В сети опубликовали переписку российского оккупанта, воевавшего в Сумах.
Об этом сообщил "УНИАН".
В нем он рассказывает своему собеседнику, что россияне воюют против мирного населения Украины. Отмечает, что российские сим-карты в Украине не работают, он зашел в сеть через Wi-FI.
"Больше с мирным населением воюем. Нам здесь вообще не рады. Я больше не понимаю для чего мы сюда пришли. Не знаю, вернусь ли вообще", - говорится в переписке.
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Кроме этого, он пишет, что им нечего есть и что русские военные несут большие потери.
"Что хорошее в том, что мы убиваем мирное население. Грабим магазины, чтобы было что есть. Нас здесь ненавидят все и проклинают", - объясняет он собеседнику.
Враг сообщил в переписке, что в Украине уже убито более 7 тысяч оккупантов.
"Получилось, что мы просто напали на Украину", – отметил он.
В Сумской области российские оккупанты занимаются мародерством и грабежами. В частности, наемники грабят людей и магазины в Тростянце.
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