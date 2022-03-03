"Нас здесь ненавидят все и проклинают" - опубликовали переписку российского военного

Российский военный пишет, что они убивают мирных людей. Фото: скриншот с видео

В сети опубликовали переписку российского оккупанта, воевавшего в Сумах.

Об этом сообщил "УНИАН".

В нем он рассказывает своему собеседнику, что россияне воюют против мирного населения Украины. Отмечает, что российские сим-карты в Украине не работают, он зашел в сеть через Wi-FI.

"Больше с мирным населением воюем. Нам здесь вообще не рады. Я больше не понимаю для чего мы сюда пришли. Не знаю, вернусь ли вообще", - говорится в переписке.

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Кроме этого, он пишет, что им нечего есть и что русские военные несут большие потери.

"Что хорошее в том, что мы убиваем мирное население. Грабим магазины, чтобы было что есть. Нас здесь ненавидят все и проклинают", - объясняет он собеседнику.

Враг сообщил в переписке, что в Украине уже убито более 7 тысяч оккупантов.

"Получилось, что мы просто напали на Украину", – отметил он.

В Сумской области российские оккупанты занимаются мародерством и грабежами. В частности, наемники грабят людей и магазины в Тростянце.