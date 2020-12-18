Нарушения были систематическими: новые подробности о катастрофе Ан-26

25 сентября вблизи города Чугуев на Харьковщине упал самолет Ан-26. На борту были 27 военных летчиков и курсантов. Выжил только один. Фото: twitter.com/dialog.ua

На чугуевском аэродроме в Харьковской области систематически нарушали правила организации и проведения учебных полетов курсантов.

Это привело к гибели 26 военных летчиков и курсантов Университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба, сообщил во время брифинга начальник отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.

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"Во время проведения следственных действий и военной экспертизы получены доказательства, указывающие на то, что нарушение правил подготовки и осуществления полетов, эксплуатации летательных аппаратов имели системный и систематический характер", - сказал Приймачок.

Подозрение 3 военным - это только 1-й этап расследования. Судебное расследование будет продолжаться.

25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуев на Харьковщине упал и загорелся самолет Ан-26. На борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба - всего 27 человек. Выжил только 1. По делу объявили подозрения командующему Воздушных сил Сергею Дроздову, руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.