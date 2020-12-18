Нарушения были систематическими: новые подробности о катастрофе Ан-26

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 531
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 495
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1575
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 531
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 387
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
3
4
5
8
На железной дороге горела электричка - момент попал на видео
На железной дороге горела электричка - момент попал на видео
Вооруженные похитители везли свою жертву в лес
Вооруженные похитители везли свою жертву в лес
В Киеве горел психоневрологический диспансер: пациентов нашли под кроватями
В Киеве горел психоневрологический диспансер: пациентов нашли под кроватями
Пытали утюгом и резали ножом: бандиты напали на семью предпринимателя
Пытали утюгом и резали ножом: бандиты напали на семью предпринимателя
Серийных грабителей офисов поймали &quot;на горячем&quot;
Серийных грабителей офисов поймали "на горячем"
Видео
Все видео
В Хмельницком горит торговый центр, люди выбираются через окна
В Хмельницком горит торговый центр, люди выбираются через окна
В Киеве заминировали авто. Перекрыты дороги (обновлено)
В Киеве заминировали авто. Перекрыты дороги (обновлено)
Автомобиль влетел в ребенка на пешеходном переходе
Автомобиль влетел в ребенка на пешеходном переходе
Пьяный водитель устроил аварию, когда забирал жену из больницы
Пьяный водитель устроил аварию, когда забирал жену из больницы
Водитель микроавтобуса протаранил автомобили и убежал: момент попал на видео
Водитель микроавтобуса протаранил автомобили и убежал: момент попал на видео
Интервью
1/5
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 27
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1215
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 720
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 243
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4734
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
1 Просмотров: 450
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 14:19

Нарушения были систематическими: новые подробности о катастрофе Ан-26

  Комментировать
Нарушения были систематическими: новые подробности о катастрофе Ан-26
25 сентября вблизи города Чугуев на Харьковщине упал самолет Ан-26. На борту были 27 военных летчиков и курсантов. Выжил только один. Фото: twitter.com/dialog.ua

На чугуевском аэродроме в Харьковской области систематически нарушали правила организации и проведения учебных полетов курсантов.

Это привело к гибели 26 военных летчиков и курсантов Университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба, сообщил во время брифинга начальник отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемые по делу о катастрофе Ан-26 не задержаны

"Во время проведения следственных действий и военной экспертизы получены доказательства, указывающие на то, что нарушение правил подготовки и осуществления полетов, эксплуатации летательных аппаратов имели системный и систематический характер", - сказал Приймачок.

Подозрение 3 военным - это только 1-й этап расследования. Судебное расследование будет продолжаться.

25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуев на Харьковщине упал и загорелся самолет Ан-26. На борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба - всего 27 человек. Выжил только 1. По делу объявили подозрения командующему Воздушных сил Сергею Дроздову, руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нарушения были систематическими: новые подробности о катастрофе Ан-26». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Приватбанк полностью перешел в собственность государства

С конвейера сошел 1-й китайский автомобиль

Полномочия генпрокурора усилили

Партийный съезд выразил недоверие власти

Александр Бойченко получил награду

Начали конфисковывать музыкальные инструменты

Впервые установили рекорд скорости на электромобиле

Президент приказал начать бомбардировку

Открыли художественную академию

Умер последний президент Чехословакии

Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси Просмотров: 21242
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 12610
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 10710
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку Просмотров: 8721
&quot;Через два месяца после похорон узнала, что беременна&quot;
"Через два месяца после похорон узнала, что беременна" Просмотров: 8343
Происшествия
В Хмельницком горит торговый центр, люди выбираются через окна
В Хмельницком горит торговый центр, люди выбираются через окна
 Просмотров: 189
На железной дороге горела электричка - момент попал на видео
На железной дороге горела электричка - момент попал на видео
3
 Просмотров: 171
Подозреваемые по делу о катастрофе Ан-26 не задержаны
Подозреваемые по делу о катастрофе Ан-26 не задержаны Просмотров: 54
"Заступился" за товарища: агрессивный мужчина сломал полицейскому палец
"Заступился" за товарища: агрессивный мужчина сломал полицейскому палец Просмотров: 117
Катастрофа Ан-26: командующему Воздушных сил объявили о подозрении
Катастрофа Ан-26: командующему Воздушных сил объявили о подозрении Просмотров: 360
Больше всего комментируют
12
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
6
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
6
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
3
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
1
Умер последний президент Чехословакии
Голосов: 289
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть