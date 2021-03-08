Наркоман зарезал собственную девушку ради денег

Наркоман зарезал собственную девушку. Фото: ua.depositphotos.com

В Новосибирске 19-летний парень убил свою 17-летнюю девушку ради денег на наркотики.

Девушка погибла в свой день рождения от множественных ножевых ранений в области шеи, пишет Медуза.

После убийства молодой человек похитил деньги и отправился на такси к знакомой в Кемерово. Автомобиль попал в аварию, после чего он пересел в машину дальнобойщика. Полицейские вышли на связь со знакомой парня и задержали его на месте встречи.

Парень написал своим знакомым, что убил девушку, потому что ему были нужны деньги на очередную дозу мефедрона.

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Ранее она неоднократно жаловалась в соцсетях, что ее парень "наркоман и абьюзер", и просила помощи психотерапевта.

20 января в Одессе задержали мужчину с отчлененной головой в руках и обмотанную человеческими внутренними органами. Жертвами убийцы стали его отец и товарищ. Ранее он работал в гостинице "Дюк". Мужчину уволили из-за неадекватного поведения.