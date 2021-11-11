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четверг, 11 ноября 2021 17:43

Наркоман "со стажем" снес на переходе детей (18+)

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Наркоман &quot;со стажем&quot; снес на переходе детей (18+)
В Харькове на пешеходном переходе водитель Toyota сбил 13-летних парня и девушку. Оба в больнице. Фото: скриншот

В Харькове на пешеходном переходе на перекрестке просп. Науках и ул.Тобольской водитель Toyota сбил двух несовершеннолетних – 13-летних парня и девушку. Оба в больнице.

Авария произошла 11 ноября в 15.14, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

За рулем внедорожника был наркоман "со стажем". Его задержали. Он проходит тест на наркотики, сообщил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"Есть подозрение, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности за незаконное производство или хранение наркотических средств. Но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда", - рассказал Монастырский.

Добавил, что подлец обязательно будет отвечать. Следователи открыли уголовное производство.

Под Днепром легковушка на пешеходном переходе сбила двух детей, которым около 12-ти лет.

Инцидент произошел на трассе Днепр – Запорожье в районе с. Братское. Пострадавшие дети были госпитализированы.

За рулем легковушки была 27-летняя женщина, ее задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения ПДД.

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