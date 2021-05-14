Наркокурьер с грузом на 11,5 млн пробрался в Украину як турист

Контрабанду 2,8 кг кокаина предотвратили оперативники Службы безопасности Украины.

Наркотики в Украине переправлял иностранец из одной из стран Латинской Америки, сообщили в пресс-службе СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

По оперативной информации спецслужбы, злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодиллерам. Он прибыл в Украину под видом медицинского туриста - якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения наркоделец даже зарегистрировался на прием в одной из киевских стоматологических клиник.

Правоохранители обнаружили наркотики в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в Международном аэропорту "Борисполь".

Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - наркотическое средство кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 млн грн. Наркокурьера задержали.

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В рамках уголовного расследования о контрабанде наркотических средств решается вопрос о сообщении подозрения задержан наркокурьер.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводили оперативники и следователи СБУ совместно с группой портового контроля в аэропорту "Борисполь" под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры и при содействии Государственной таможенной службы Украины и Государственной пограничной службы Украины.

В Бразилии арестовали 36-летнего бывшего боевика ДНР Рафаэля Маркуса Лусварги за хранение наркотиков и боеприпасов. Его и 25-летнего мужчину полицейские задержали во время патрулирования в муниципалитете Президенти-Пруденти.