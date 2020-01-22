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среда, 22 января 2020 14:19

Нардепа избили в столичном кафе

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Нардепа избили в столичном кафе
В одном из кафе в Киеве неизвестные избили народного депутата. Фото: Информатор

22 января в Печерском районе Киева неизвестные избили народного депутата.

Это произошло по адресу: улица Крещатик, 15/4. Нападавшие скрылись на автомобилях Volkswagen и Mercedes, пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

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Инцидент произошел около 12:55. Народному депутату нанесли телесные повреждения в кафе.

В городе ввели оперативный план "Перехват". Полицейские ищут серые Volkswagen Multivan АО 2581 ВТ и Mercedes АА 5869 ИИ.

В одном из ресторанов на Днепровском спуске в Киеве подрались нардепы. Это Руслан Богдан из фракции "Батькивщина" парламента предыдущего созыва и новоизбранный депутат от "Европейской солидарности" Сергей Алексеев.

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Дата
22
января

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