Нардепа избили в столичном кафе

В одном из кафе в Киеве неизвестные избили народного депутата. Фото: Информатор

22 января в Печерском районе Киева неизвестные избили народного депутата.

Это произошло по адресу: улица Крещатик, 15/4. Нападавшие скрылись на автомобилях Volkswagen и Mercedes, пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

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Инцидент произошел около 12:55. Народному депутату нанесли телесные повреждения в кафе.

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