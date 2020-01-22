Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу

Нардеп Илья Кива хотел ударить ветерана АТО и получил удар. Фото - скриншот

Нардеп, которого якобы избили в столичном ресторане МОССО - представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

Инцидент произошел около 12.00. Кива встречался со знакомыми из Днепра. Но вдруг нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой. В ответ получил удар по лицу, сообщается в Telegram-канале "Новость".

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Посетителем оказался патриот и ветеран АТО Михаил Майнман. После конфликта охрана Кивы напала на ветерана, в то время как нардеп вернулся за стол и продолжил встречу.

В полиции Печерского района подтвердили факт инцидента, но пока не разглашают подробностей.

"Мы проверяем информацию и уточняем детали", - сообщили в полиции, передает "Сегодня".

В заведении, где якобы произошло нападение, сообщили, что такого не было.

"У нас все тихо и мирно. Полиции у нас нет", - рассказали в заведении.

22 января в Печерском районе Киева неизвестные избили народного депутата. Это произошло по адресу улица Крещатик 15/4.