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пятница, 23 июля 2021 19:05

"Направьте две высокие Полины" - мужчина вызвал полицию, потому что жена отказала в сексе

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&quot;Направьте две высокие Полины&quot; - мужчина вызвал полицию, потому что жена отказала в сексе
Львовянин вызвал полицию из-за отказа женщины в интимных отношениях. Фото: facebook.com/ Екатерина Рыбий

Во Львове мужчина вызвал полицию, потому что жена отказалась заниматься с ним сексом.

За ночь 44-летний львовянин звонил несколько раз. Утверждал, что жена ворует у него любви. А он боится к ней приближаться, чтобы его не обвинили в сексуальном домогательстве, рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

Кроме того, мужчина просил направить к нему "две высокие Полины".

"Если кто-то не знает, то Полина расшифровывается, как Полиция против насилия", - говорит Рыбий.

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Патрульные были вынуждены приехать на вызов. Жены дома не было, а мужчина был пьян.

"Говорят патрульные, что нормальный мужчина вроде. Но вот когда сильно выпьет, то ему становится скучно", - добавила руководитель пресс-службы.

Теперь мужчина должен заплатить штраф не только за ложный вызов, но и за курение в подъезде. До этого он уже имел админматериал за подобную выходку в начале года.

В городе Борисполь Киевской области мужчина придумал историю о домашнем насилии, чтобы бесплатно доехать домой на служебном авто. Сообщил, что избил свою мать и указал, что находится на улице Головатого, недалеко Бориспольского железнодорожного вокзала. Встретив заявителя, патрульные заметили явные признаки опьянения. Входная дверь дома, где якобы проживает 30-летний мужчина с матерью, была закрыта. На стук никто не открыл. Как выяснилось, он и его мать на самом деле проживают в селе Старица.

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Дата
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