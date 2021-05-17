Написал записку и прыгнул с моста: полиция нашла пропавшего подростка

В понедельник, 17 мая, 15-летний парень прыгнул с киевского моста. Подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что его разыскивали с самого утра. О намерении покончить с собой юноша написал в записке.

"17 мая в 07:00 парень ушел из дома в селе Липовый Скиток, что в Фастовском районе (Киевской области. - Gazeta.ua), предварительно написав о том, что намерен покончить жизнь самоубийством. На поиски парня были ориентированы оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские, работники Фастовского районного управления полиции, привлекли аэроразведку", - говорится в сообщении.

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Правоохранителям позвонили по спецлинии 102 и сообщили, что исчезнувший 15-летний прыгнул с моста в Киеве. На место происшествия прибыли столичные полицейские и медики.

По этому факту открыли уголовное производство.

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