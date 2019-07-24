Написал кровью имя любимой и выпрыгнул с 9-го этажа

Мужчина кровью написал имя любимой и выпрыгнул с 9 этажа. Фото: politeka.net

23 июля в столичной Борщаговке под многоквартирным домом нашли тело мужчины.

Он упал с 9-го этажа, имел порезанные вены, сообщает "Информатор".

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Накануне в квартиру, где проживал погибший, пришли правоохранители. Подозревали, что он совершил кражу. Дверь открыла беременная сожительница парня. По ее словам, мужчина пошел в магазин.

В это время он прятался на лестничной клетке этажом выше, потому что имел условный срок за кражу. Работники полиции проверяли подъезд и поднялись на чердак.

Оказавшись в ловушке, парень вылез на технический этаж. Вскрыл себе вены и кровью написал на листке бумаги имя сожительницы "Лаура" и нарисовал сердечко. И выпрыгнул из окна. После падения он был жив, но вскоре умер.

Погибший, как и беременная сожительница, наркозависимые.

В больнице на улице Краснодарской в ​​Харькове нашли в петле 33-летнего мужчины. Тело обнаружили в палате. Человек, который находился на стационарном лечении, покончил жизнь самоубийством.