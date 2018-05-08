Напавшей на "киборга" суд избрал меру пресечения

Суд избрал меру пресечения подозреваемой в нападении на "киборга" Вербича. Фото - ТСН

Подольский райсуд Киева 8 мая избрал меру пресечения одной из подозреваемых в нападении участника АТО Дмитрия Вербича - Екатерине Лапинской. Суд постановил взять женщину под стражу до 5 июня.

7 мая суд объявил о подозрении в совершении преступления Лапинской и еще одному участнику инцидента - 23-летнему гражданину России. Лапинскую доставили в суд в наручниках.

Ее родители - Сергей и Валентина Лапинские детали дела они не комментируют. Однако мать Екатерины рассказала, что после задержания видела дочь только издалека. В ее вину не верит, передает ТСН.

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"Я думаю, что ребенок просто оказался не в том месте, не в то время. Потому что она очень хорошо относится к участникам АТО. Так не могло быть", - уверена Валентина Лапинская.

Также родители задержанной подтвердили, что оба работают в Минобороны.

Вечером 2 мая в центре Киева на Подоле несколько неизвестных напали на ветерана войны в Донбассе Дмитрия Вербича. По данным полиции, нападение совершили 3 юношей и 2 девушек, одетых в маски. Злоумышленники нанесли мужчине удар ножом в спину, забрызгали лицо газом и пытались добить молотком.