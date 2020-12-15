Напал со спины: водитель маршрутки избил пассажира

В Одессе водитель маршрутки избил пассажира, который рассчитался за проезд мелочью. Фото: politeka.net

В Одессе водитель маршрутки избил пассажира, который рассчитался за проезд мелочью.

Инцидент произошел 15 декабря. Об этом пострадавший сообщил в Единый центр обращений граждан Одесского городского совета.

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Как отмечает пострадавший, он ехал в автобусе маршрута №214 с номерным знаком ВН 8665. Примерно в 07:30 на ул. Декабристов он заплатил за проезд и вышел из маршрутки. После чего водитель напал на мужчину и избил.

"Водитель выбежал и напал со спины через расчет за проезд копейками. Рассечение переносицы, порванная одежда", - сказано в сообщении.

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